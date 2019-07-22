"Арсенал-Киев" отказался от выступления в Первой лиге в новом сезоне. Заявление руководства клуба на имя президента ПФЛ Сергея Макарова опубликовала Sport Arena.

Sport Arena Несколько бывших игроков киевского клуба подали исковые заявления о невыполнении контрактных обязательств.

По неофициальной информации, место в Первой лиге может занять запорожский "Металлург", который в прошлом сезоне в стыковых поединках за право играть в дивизионе уступил "Агробизнесу".

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Также на путевку в Первую лигу претендует "Полесье". По итогам прошлого сезона "Арсенал-Киев" вылетел из Премьер-лиги, заняв 12-е место в чемпионате.

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