"Арсенал-Киев" снимается с Первой лиги [ Редактировать ]
"Арсенал-Киев" отказался от выступления в Первой лиге в новом сезоне. Заявление руководства клуба на имя президента ПФЛ Сергея Макарова опубликовала Sport Arena.
Sport Arena Несколько бывших игроков киевского клуба подали исковые заявления о невыполнении контрактных обязательств.
По неофициальной информации, место в Первой лиге может занять запорожский "Металлург", который в прошлом сезоне в стыковых поединках за право играть в дивизионе уступил "Агробизнесу".
Также на путевку в Первую лигу претендует "Полесье". По итогам прошлого сезона "Арсенал-Киев" вылетел из Премьер-лиги, заняв 12-е место в чемпионате.
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