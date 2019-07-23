Південна Корея відкрила вогонь по російському бомбардувальнику. Військово-повітряні сили здійснили попереджувальні постріли через те, що російський літак двічі порушив повітряний простір, - повідомили у корейській інформагенції Yonhap.

Зокрема, двічі протягом 3 хвилин перетнув повітряний простір над Східним морем - біля південно-східних островів Докдо. Востаннє два російські військові літаки порушили корейський повітряний простір 20 червня, і протиправно залишилися там майже півгодини.