У Греції спалахнула лісова пожежа. Масштабне займання виникло поблизу Мегалополіса на Пелопоннесі. Зі стихією борються наземні бригади й авіація. Через спекотне посушливе літо Греція щороку стикається з такими стихійними лихами.

Торік масштабна пожежа знищила приморський курорт Маті, що поблизу Афін. Жертвами вогню тоді стали 102 людини. Мешканці постраждалого поселення досі не оговталися після пережитого.

"Ми дуже сподіваємося відновити наше життя таким, як воно було. Намагаємося зберегти садок, бо віримо, що тут знову постане будинок. І ми дуже чекаємо повноцінної державної допомоги", - говорить Йоанніс Караґіоріс, мешканець Маті.