Історичний процес у Коста-Риці. Уперше в Латинській Америці суд узявся розглядати справу про жорстоке поводження з тваринами. Постраждалий - дворічний пес на ім'я Кампеон. Звинувачуваний - його колишній господар.

Зоозахисники заявляють - чоловік довів собаку до жалюгідного стану, морив голодом і лупцював. Активісти сподіваються, що цей судовий процес стане прецедентом у регіоні та допоможе у боротьбі за гуманне ставлення до тварин.