В Латинській Америці господаря собаки звинуватили у жорстокості [ Редактировать ]
Історичний процес у Коста-Риці. Уперше в Латинській Америці суд узявся розглядати справу про жорстоке поводження з тваринами. Постраждалий - дворічний пес на ім'я Кампеон. Звинувачуваний - його колишній господар.
Зоозахисники заявляють - чоловік довів собаку до жалюгідного стану, морив голодом і лупцював. Активісти сподіваються, що цей судовий процес стане прецедентом у регіоні та допоможе у боротьбі за гуманне ставлення до тварин.
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