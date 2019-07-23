"Браво Зеленскому": генсек Совета Европы обратился к президенту [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с поздравлением. Генсек поздравил с победой партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду Украины президента.Об этом Ягланд написал в популярной социальной сети Twitter.
"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять - это путь вперед к суверенному украинскому государству", - подчеркнул Ягланд.
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории. А также в Центральной избирательной комиссии рассказали, когда будут объявлены окончательные результаты.
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