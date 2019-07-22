Когда объявят результаты выборов: в ЦИК сделали заявление [ Редактировать ]
В Центральной избирательной комиссии рассказали, что окончательные результаты внеочередных парламентских выборов объявят в течение 15 дней со дня голосования. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, пишет "РБК-Украина".
По его словам, пока сложно прогнозировать сможет ЦИК установить результат ранее, чем за 15 дней. Впрочем, Радченко заверил, что Центральная избирательная комиссия объявит об итогах голосования в срок, отведено законом.
"У ЦИК есть 15 дней. В пределах этого срока ЦИК установит результат. На сегодня ни один бумажный протокол к Центральной избирательной комиссии не поступал. (Ожидается завтра - ред.) в лучшем случае", - добавил он.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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