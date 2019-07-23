Во вторник, 23 июля, глава Нацполиции Сергей Князев отчитался Владимиру Зеленскому о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В начале встречи Зеленский отметил, что желает наказания виновных в ближайшее время.

"Я инициировал срочную встречу по поводу убийства Павла Шеремета. Я хочу, чтобы мы заслушали все детали и поняли, какие у нас шансы срочно, в ближайшее время. Я хочу, чтобы в ближайшее время все эти люди были наказаны. Мы хотим получить всю информацию, которая у нас есть, и помочь решению этого вопроса ", - заявил Зеленский.

"20 июля этого года была третья годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. За это время следователями оперативной группы проведен большой объем работы с целью установления обстоятельств преступления, заказчиков, организаторов и исполнителей, однако преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилии лиц, причастных к этому преступлению, но назвать их пока преждевременно", - сказал Князев.

После оглашения доклада глава Нацполиции Сергей Князев предложил закрытую для обнародования информацию сообщить главе государства без прессы.

"Учитывая, что указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов вам доложить лично, на это я сегодня получил разрешение следователя – постановление о предоставлении разрешения на разглашение сведений досудебного расследования в определенном объеме. ... Если вы принимаете мой доклад, я готов вам доложить это в закрытом формате, но для этого нужно подписать несколько формальных протоколов", - сказал Сергей Князев.

Президент подписал необходимые документы. Глава государства и председатель Нацполиции покинули зал для обсуждения секретных данных.

После этого Зеленский объявил перерыв и заявил, что брифинг правоохранителей по делу Шеремета продолжится после того, как он ознакомится с этими материалами.

Ранее мы писали о том, что генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. А в США сделали важное заявление касательно убийства Павла Шеремета, также об этом высказались и в ОБСЕ. Кроме того, Владимир Зеленский решил собрать глав правоохранительных ведомств в связи с расследованием этого преступления.