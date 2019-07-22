Юрий Луценко ушел в отпуск [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июля, генпрокурор Юрий Луценко ушел в отпуск. Об этом сообщает его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.
По словам Сарган, генеральный прокурор официально ушел в отпуск.
Ранее мы писали о том, что Климкин назвал свою "замену". А президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману.
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