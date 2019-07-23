Юрий Бойко: ситуация на 49-м округе - это продолжение грязной политической борьбы наших оппонентов [ Редактировать ]
Ситуация на 49-м округе - это продолжение грязной политической борьбы наших оппонентов. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "NewsOne", комментируя ситуацию, которую сложилась на 49-м избирательном округе, где происходит попытка сфальсифицировать результаты выборов.
"Абсолютно понятная ситуация, когда не могут смириться с поражением. Но больше всего настораживает легкомыслие членов окружной комиссии, когда в рабочее время покидают заседание и не выполняют свои прямые функции. Это нарушение законодательства, и если они сейчас не одумаются, то им придется отвечать. Уже оформлены заявления в правоохранительные органы", - подчеркнул Юрий Бойко.
"Пример президентской кампании должен был остудить горячие головы, которые хотят нарушить законодательство. Им нужно одуматься, вернуться и выполнить свой профессиональный долг. И не заниматься какими-то инсинуациями в угоду проигравшему кандидату", - сказал он.
По его словам, это продолжение грязной политической борьбы, которую на всем протяжении парламентской кампании вел Оппозиционный блок. "Были и фейковые борды, и фальшивые ролики якобы от меня. Но это их не спасет. Проиграли - имейте смелость признать это. Не заставляйте людей рисковать своей свободой. Не подставляйте их!" - подчеркнул Юрий Бойко.
Он отметил, что команда юристов партии пристально следит за всеми нарушениями, которые сейчас происходят в отношении кандидатов-мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в окружных и участковых комиссиях. "Мы не дадим украсть ни один голос, отданный избирателями за наших кандидатов. Мы еще раз предупреждаем членов окружных и участковых комиссий - выполните свою работу честно и не нарушайте закон, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность", - резюмировал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" .
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