Понад 97% електронних протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. За попередніми підрахунками, до парламенту 9-го скликання проходить стійка п'ятірка лідерів.

Попереду - політсила "Слуга народу". Її підтримали більш як 43% виборців.

На другій позиції - "Опозиційна платформа - За життя", голоси за яку віддали понад 13% українців.

Більше 8% виборців проголосували за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Лише на шість сотих від неї відстає "Європейська Солідарність". І майже 6 відсотків громадян підтримали партію "Голос".

Завершити підрахунки електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні. А оголосити офіційні підсумки виборів збираються до 5 серпня.