Дострокові вибори у парламент: ЦВК опрацювала 97% електронних протоколів [ Редактировать ]
Понад 97% електронних протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. За попередніми підрахунками, до парламенту 9-го скликання проходить стійка п'ятірка лідерів.
Попереду - політсила "Слуга народу". Її підтримали більш як 43% виборців.
На другій позиції - "Опозиційна платформа - За життя", голоси за яку віддали понад 13% українців.
Більше 8% виборців проголосували за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Лише на шість сотих від неї відстає "Європейська Солідарність". І майже 6 відсотків громадян підтримали партію "Голос".
Завершити підрахунки електронних протоколів у Центрвиборчкомі планують уже сьогодні. А оголосити офіційні підсумки виборів збираються до 5 серпня.
по теме
Фальсифікація виборів на Донеччині: в "Опозиційній платформі - За життя" відстоюватимуть кожен голос
Досі не порахували бюлетені з дільниць у 49 виборчому окрузі в Донецькій області
Представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства на Харківщині
Підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів
Представник "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради - ВСУ
Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради. Таке рішення ухвалив Верховний Суд України. Там анулювали постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах
Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців. Ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні порушеннями при підрахунках голосів у фронтовій Мар’їнці
Уже другу добу не можуть порахувати бюлетені в Марінці. Жителі прифронтового містечка й без того змучені війною, а ще й процес підрахунку глосів гальмуєтьс