На среду, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 июля : 2563,0047 гривен за 100 долларов (-1,3065 гривен).

Курс доллара на 23 июля составляет 2564,3112 гривен за 100 долларов.

Ранее сообщалось, что среду, 10 июля, во время заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров планируют принять решение о возврате 10% надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а также с 1 января 2020 года повысить зарплаты учителям школ.