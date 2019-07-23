В Киеве у Русановского канала произошел вопиющий инцидент. Известно, что мужчина во время пробежки заметил 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь он зашел в воду и начал ее душить, передает пресс-служба прокуратуры Киева, передает "УНН".

Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха. Чтобы спастись от злоумышленника, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от подозреваемого на несколько метров.

Читайте также Под Полтавой мужчина зверски убил жену

"Подозреваемого, который сразу покинул место происшествия, за несколько часов полицейские задержали возле станции метро "Левобережная". Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно", - отметили в прокуратуре.

По согласованию с прокурором следователями Днепровского управления полиции 29-летнему парню сообщено о подозрении по части 2 статьи 15 пункта 7 части 2 статьи 115 УК Украины, а именно - в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений.

"Получив приметы подозреваемого, мы начали оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории района. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, который ранее проблем с законом не имел", - добавил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что под Херсоном жекнщина изрезала любовницу мужа, а также в Киеве мужчину выбросили из окна.