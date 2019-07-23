В Киеве мужчина пытался утопить пенсионерку [ Редактировать ]
В Киеве у Русановского канала произошел вопиющий инцидент. Известно, что мужчина во время пробежки заметил 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь он зашел в воду и начал ее душить, передает пресс-служба прокуратуры Киева, передает "УНН".
Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха. Чтобы спастись от злоумышленника, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от подозреваемого на несколько метров.
"Подозреваемого, который сразу покинул место происшествия, за несколько часов полицейские задержали возле станции метро "Левобережная". Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно", - отметили в прокуратуре.
По согласованию с прокурором следователями Днепровского управления полиции 29-летнему парню сообщено о подозрении по части 2 статьи 15 пункта 7 части 2 статьи 115 УК Украины, а именно - в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений.
"Получив приметы подозреваемого, мы начали оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории района. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, который ранее проблем с законом не имел", - добавил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
Решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы.
Ранее сообщалось, что под Херсоном жекнщина изрезала любовницу мужа, а также в Киеве мужчину выбросили из окна.
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