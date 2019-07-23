Под Киевом мужчина до смерти забил мать и уснул [ Редактировать ]
В Вышгороде Киевской области произошел жуткий инцидент. Известно, что мужчина зверски убил свою мать, передает пресс-служба прокуратуры области.
По предварительной информации, 39-летний мужчина и его 61-летняя мать уже очень долго конфликтовали, однако последняя ссора закончилась смертью женщины. В этот раз мужчина начал избивать мать в коридоре квартиры. Когда она упала на пол, он не остановился и продолжил добивать нещасную ногами. После этого убийца ляг спать.
Отмечается, что от полученных травм и переломов женщина скончалась в течение часа. В данный момент следствие уже завершилось, а материалы дела следователи отправили в суд.
Теперь подозреваемому в убийстве грозит до десяти лет лишения свободы. Именно такая санкция предусмотрена частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, которое привело к смерти потерпевшего) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Херсоне школьница случайно выстрелила в себя, а также под Полтавой мужчина зверски убил жену.
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