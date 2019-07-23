Во вторник, 23 июля, в Киеве на Кловском спуске 14/24 в жилом 8-этажном доме произошел пожар. Известно, что пламя охватило квартиру на 5 этаже. Кроме того, спасатели эвакуировали из дома 12 человек, а внутри квартиры обнаружили бездыханное тело, передает "Информатор".

Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:40. На тушение пожара у прибывших на место спасателей ГСЧС ушло около 40 минут. Квартира, в которой произошло возгорание, выгорела практически полностью. В данном помещении проживала пожилая женщина, очевидцы говорят, что видели, как она была буквально охвачена пламенем. По словам жильцов, она часто употребляла спиртное и курила прямо в квартире.

На месте работали спасатели ГСЧС: 45 человек личного состава и 13 единиц техники, а также "скорая" и экипажи патрульной полиции.

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