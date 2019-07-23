В Киеве во время пожара погибла пенсионерка [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, в Киеве на Кловском спуске 14/24 в жилом 8-этажном доме произошел пожар. Известно, что пламя охватило квартиру на 5 этаже. Кроме того, спасатели эвакуировали из дома 12 человек, а внутри квартиры обнаружили бездыханное тело, передает "Информатор".
Вызов на линию экстренных служб поступил около 12:40. На тушение пожара у прибывших на место спасателей ГСЧС ушло около 40 минут. Квартира, в которой произошло возгорание, выгорела практически полностью. В данном помещении проживала пожилая женщина, очевидцы говорят, что видели, как она была буквально охвачена пламенем. По словам жильцов, она часто употребляла спиртное и курила прямо в квартире.
На месте работали спасатели ГСЧС: 45 человек личного состава и 13 единиц техники, а также "скорая" и экипажи патрульной полиции.
Ранее сообщалось. что в Славутиче произошло дерзкое убийство, а также в Киеве мужчину выбросили из окна.
по теме
В Киеве дотла выгорел автобус (фото)
В понедельник, 15 июня, в Киеве на улице Борщаговской произошло ЧП
Пожар в Киеве: в вагончике заживо сгорел человек (фото)
Во вторник, 9 июля, в Киеве на переулке Панфиловцев произошел cмертельный инцидент
В Киеве мужчина изрезал подругу
По предварительной информации, конфликт между ними произошел на почве ревности
В Киеве мужчину выбросили из окна (фото)
В воскресенье, 21 июля, в Киеве на улице Оростительной, 3 случилось происшествие
В Киеве скутер "врезался" в такси, есть пострадавшие
В воскресенье, 21 июля, в Киеве возле зоопарка произошло ДТП