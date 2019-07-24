Осталось меньше 1%: появились новые данные от ЦИК [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала более 99,38% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЦИК.
На данный момент у партий вырисовывается следующий результат:
- "Слуга народа" - 43.17%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.01%
- "Батькивщина" - 8,18%
- "Европейская солидарность" - 8,11%
- "Голос" - 5,83%
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
по теме
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій
В ЦИК обработали 80% протоколов: как изменились результаты
В понедельник, 22 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 80,05% электронных протоколов
ЦВК почала підрахунок голосів
Дані щодо явки постійно оновлюються, за результати даних, які отримані із 171 окружкому, активність виборців не досягла навіть 50%
В Австралії, Японії та Південній Кореї завершилися голосування на виборчих дільницях
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ
Українці вибирають майбутнє: Володимир Гройсман закликав прийти на вибори
Очільник уряду вважає: після виборів всі сподівання українців мають справдитись через дії політиків