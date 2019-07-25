Запеклі виборчі баталії тривають на 52-му окрузі в Торецьку. Там досі не визначили остаточних результатів голосування. У чому проблема - дивіться далі.

Третю добу в Торецьку на Донеччині триває боротьба за чесний результат виборів у 52-му окрузі. Згідно з результатами екзитполів тут впевнену перемогу здобув кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Погодін. Втім, в окружній комісії й досі не можуть визначити результати голосування. У день виборів спостерігачі фіксували тут увесь спектр фальсифікацій. Підкуп, каруселі, вкидання і фотографування бюлетенів у кабінці. До того додалася ще й велика кількість порушень в роботі дільничних та окружної комісій.

"Фактически принято только 14 избирательных участков из них 7 отправлено на перерасчет. Комиссия приехала, а необходимая документация запакована ненадлежащим образом. Она запакована так, что там можно бюллетень как положить так и вытащить и все такие спорные моменты решаются в ОВК коллегиально и мы оставляем эту комиссию на перерасчет для того, чтобы мы установили истинность голосования", - говорить Еліна Гросул, член окружної виборчої комісії округу 52.

Нині до окружної комісії надійшло понад 250 скарг від учасників виборчого процесу. Втім окружком здебільшого залишає їх без розгляду.

В штабі кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" відзначають, в складі окружної комісії нема жодного їхнього представника. Тож не виключають, що члени комісії від інших партій, та представники найближчого конкурента - кандидата від Батьківщини намагаються фальсифікувати результати виборів. "Опозиційна платформа - За життя" вже звернулася до ЦВК та до українських судів з вимогою зупинити беззаконня у 52-му виборчому окрузі.

"Избирательная комиссия буквально каждая комиссия приезжает с массой нарушений, но при этом окружная комиссия просто делает вид что она их не замечает и принимает эти решения вместе с нарушениями. Мы будем бороться за каждый голос для того чтобы никому не позволить изменить волеизъявления людей", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".