Двадцятеро людей потрапили у лікарню Дніпра з діагнозом - гостра кишкова інфекція. Усі вони - працівники підприємства з виготовлення вікон. Ймовірно, зле чоловікам стало після відвідин їдальні. Більше - розповість Олена Мендалюк.

За чотири дні до лікарень потрапили 20 працівників, десятеро з них в інфекційне відділення. Лікарі кажуть - стан у всіх середньої тяжкості. Після обстеження та аналізів медики встановили діагноз у пацієнтів гостра кишкова інфекція.

"Симптомы когда они поступали, это было общая слабость, недомогание, были симптомы энтероколита, боль в животе и частое послабление стула. В настоящий момент их биологический материал находится в нашей бактереологической лаборатории и позже мы узнаем результаты исследования", - говорить Микола Турчин, керівник інфекційної лікарні Дніпра.

Із журналістами працівники заводу спілкуватися категорично відмовляються. Натомість, керівництво розповіло, що на підприємстві їдальні немає, до них привозять готові обіди від приватної компанії, з якою співпрацюють більше 10 років. За цей час жодних інцидентів не було.

"К нам приходит уже готовая продукция, просто идет раздача еды в термобоксах. Чтобы продукт не испортился. Они готовят, к нам привозят. У них есть все документы которые требуем, есть медицинские карточки у сотрудников, которые осуществляют тут деятельность", - говорить Осман Топалов, директор адміністративного департаменту заводу.

На підприємстві-постачальнику обідів - від офіційних коментарів - відмовилися. Не на камеру кажуть: харчування постачають на різні підприємтсва, однак скарга надійшла лише з заводу.

"У нас за 16 лет, это первый случай. Ну разбираются, а там. Ничего не можем сказать. Санстанция знает".

Зараз Держпродспоживслужба перевіряє і документи постачальника обідів, і дотримання усіх правил та технологій. Поки що нарікання висловлюють лише працівникам заводського харчоблоку.

"Проводиться і обстеження цього харчоблоку. Встановлені ряд порушень і щодо дотримання санітарного законодавства, і порушення щодо оббігу харчових продуктів. По факту встановлених порушень Держспоживслужбою винесено рішення про призупинення саме харчоблоку на 10 робочих днів", - говорить Неля Полюхович, керівник відділу санепіднагляду і організації розслідування спалахів ГУ Держспоживслужби.

У держспоживслужбі триває розслідування, чекають ще на результати експертиз.