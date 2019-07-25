У Росії активіста Ігоря Горланова оштрафували на 30 тисяч рублів це близько 12 тисяч гривень - за репост цитати про Путіна.

Суд визнав чоловіка винним у неповазі до влади. Адвокати активіста це рішення збираються оскаржити. Справу щодо Горланова порушили після його репосту допису іншого росіянина з лайливими на адресу кремлівського лідера.

До речі за це - той став першим оштрафованим за статтею за неповагу до влади.