Подготовка к встрече президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном будет форсирована после того, как Лондон завершит процедуру Brexit. Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в эфире "Радио Свобода".

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.

Читайте также Зеленский встретился с послами стран G7

"Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с Россией, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.

В то же время она обратила внимание на то, что после избрания на должность премьера, Джонсон будет сосредоточен на реализации плана по выходу Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал новый указ, а также уволил глав РГА в Киеве.