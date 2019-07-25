Зеленский встретится с Джонсоном: когда состоится визит [ Редактировать ]
Подготовка к встрече президента Владимира Зеленского с новым премьером Британии Борисом Джонсоном будет форсирована после того, как Лондон завершит процедуру Brexit. Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко в эфире "Радио Свобода".
"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", - сказала Галибаренко.
Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.
"Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с Россией, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", - отметила посол.
В то же время она обратила внимание на то, что после избрания на должность премьера, Джонсон будет сосредоточен на реализации плана по выходу Британии из ЕС.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал новый указ, а также уволил глав РГА в Киеве.
по теме
У Зеленского озвучили предложение для МВФ по газу
В среду, 24 июля, на заседании правительства, представитель президента в правительстве Андрей Герус сделал заявление
Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
Соответствующий указ был обнародован 23 июля
Зеленский уволил своего советника
Президент Украины Владимир Зеленский уволил советника главы государства, а затем вновь назначил его на эту должность
Зеленский назвал главного претендента на пост главы ГПУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор
Зеленский переговорил с президентом Литвы: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой