В среду, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с послами стран G7 по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом передает "УНН".

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил дипломатическим представителям за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал Владимир Зеленский.

Президент проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал новый указ, а также уволил глав РГА в Киеве.