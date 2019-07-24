Зеленский встретился с послами стран G7 [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел официальную встречу с послами стран G7 по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине. Об этом передает "УНН".
"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул глава государства.
Президент поблагодарил дипломатическим представителям за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.
"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - сказал Владимир Зеленский.
Президент проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал новый указ, а также уволил глав РГА в Киеве.
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