Зеленский подписал новый указ [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Андрущенко. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.
"Назначить Андрущенко Сергея Анатольевича начальником Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности советника главы государства, а затем вновь назначил его на эту должность. Также мы писали о том, что Зеленский подписал указ о назначении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
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