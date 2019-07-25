У місті Адршпах на півночі Чехії відбувся фестиваль Слеклайну - ходіння стропою. У заході взяли участь близько двух сотень людей із понад 40 країн. Ширина стрічки, якою треба пройти над прірвою - від півтора до п'яти сантиметрів.

Серед учасників були й новачки, і досвідчені професіонали. Вони продемонстрували решті учасників свою майстерність, пройшовши стропою поміж двома високими скелями.

"Я почав захоплюватися слеклайном три роки тому, коли мені було 18. Ним займалися мої друзі, з якими я жив. Це було весело, і до того ж добра практика для мене - адже я ніколи особливо не займався спортом. Все вийшло природно, я люблю поводитися, як мавпочка", - говорить Длалок Монтесума, учасник з Мексики.