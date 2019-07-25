В Японии произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает Метеорологическая службв Японии.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от восточного побережья префектуры Чиба на глубине 60 км.
В настоящее время информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Метеослужба также не делала официального предупреждения об угрозе цунами.
Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение, а также США сколыхнуло стихийное бедствие.
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