В Киеве парень из-за ревности жестоко убил 18-летнюю студентку [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, в Киеве случилось жуткое происшествие. Известно, что в Голосеевском районе парень жестоко убил свою 18-летнюю девушку. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Киева.
По предварительной информации, 18-летний парень находился в квартире у девушки. Между молодыми людьми возник конфликт на фоне ревности, который перерос в драку. Парень жестоко избил потерпевшую, вследствие чего та скончалась.
"От полученных ударов 18-летняя девушка умерла. Злоумышленник, переодевшись в другую одежду, покинул место совершения преступления", - говорится в сообщении.
В дальнейшем 18-летнего парня задержали на территории города Полтава.
Также, по согласованию с местной прокуратурой следователем Голосеевского управления полиции задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве (части 1 статьи 115 УК Украины) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Ранее сообщалось, что под Херсоном женщина изрезала любовницу мужа, а также в Славутиче произошло жуткое убийство.
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