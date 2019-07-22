В Херсонской области в Голопристанском районе произошел серьезный инцидент. Известно, что две женщины подрались из-за мужчины, а затем одна из участниц конфликта получила ножевое ранение, передает "УНН".

По предварительной информации, в полицию позвонила жительница одного из сел. Она сообщила, что у канала происходит драка между двумя женщинами. На месте происшествия правоохранители обнаружили 28-летнюю потерпевшую, у нее было ранение грудной клетки. Ее забрала "скорая", угрозы жизни нет.

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Злоумышленницей оказалась 53-летняя женщина. Свои действия она объяснила тем, что у раненной был роман с ее мужем и она пыталась разрушить их семью. Когда разговоры с мужем ни к чему не привели, женщина решила поговорить с соперницей, назначив ей встречу. Но мирной беседы не получилось, началась драка, в результате которой женщина ударила любовницу мужа ножом.

Сейчас злоумышленница задержана. Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.

Открытое уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне школьница выстрелила в себя, а также под Киевом автомобиль насмерть сбил людей.