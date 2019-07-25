"Опозиційна платформа - За життя" застерігає від спроб фальсифікацій у 49 окрузі [ Редактировать ]
"Опозиційна платформа - За життя" заявила про запобігання спробам фальсифікації у 49 виборчому окрузі. Кажуть, члени цієї ОВК під надуманими приводами - намагалися перерахувати результати майже на всіх дільницях округу.
Під тиском представників "Опозиційної платформи - За життя", члени 49 окружної виборчої комісії визнали свою помилку. Там скасували рішення про перерахунок голосів на більшості дільниць.
Як раніше заявляли у політсилі - в такий спосіб ОВК могли фальсифікувати результати. Сьогодні ж до Центрвиборчкому передали уточнені дані вже від 12 ДВК. До електронної системи, загалом, внесли результати майже 97 відсотків протоколів
Кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко випереджає свого найближчого конкурента на більше ніж 3 тисячі голосів.
"Я благодарю всех наблюдателей, всех представителей СМИ, полицию, всех представителей ОВК и всех субъектов избирательного процесса за конструктив, в ходе этой работы. Важно, чтобы момент подсчета голосов - мы закончили как можно быстрее. И более качественно", - наголосив Валерій Гнатенко, "Опозиційна платформа - За життя".
За партію ж у 49-му окрузі проголосували 30 тисяч виборців - це майже 51 один відсоток.
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