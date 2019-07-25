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25 июля в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" на выезде встретилась с подгорской "Будучностью".

Если черногорцы уже провели две официальных встречи в еврокубках, обыграв на предыдущей стадии эстонский клуб "Нарва" с общим счетом 6:1, то для подопечных Виктора Скрипника этот матч стал первым официальным в сезоне.

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"Черно-белые" достаточно быстро избавились от предстартового мандража, оставив соперников без мяча. В штрафной площади "Будучности" начали возникать "пожары", чем сполна воспользовались луганчане.

На 15-й минуте после фланговой передачи Михайличенко счет в матче открыл Громов. Спустя мгновения, Филипп Будковский обокрал голкипера хозяев, покатил на Артема, который во второй раз записал свое имя на табло местного стадиона в Подгорице. Луганчане вполне могли довести счет до разгромного, однако в первом тайме болельщики голов больше не увидели.

После перерыва игроки "Зари" выглядели расслаблено, за что и быстро поплатились. Евгений Чеберко после удара Перовича с углового переправил "круглого" в собственные ворота. Этот эпизод немного взбодрил "черно-белых". Под занавес второй 45-минутки вышедшие на замену Лунев и Арвеладзе огранизовали третий, такой важный в психологическом плане для луганчан, гол.

Таким образом, подопечные Скрипника сделали огромный шаг на пути к следующему раунду квалификации. Теперь главное - не растерять комфортный задел в ответной встрече в Запорожье, которая состоится 1 августа.

"Будучность" (Черногория) - "Заря" (Украина") - 1:3

Голы: Чеберко (60, автогол) - Громов, 15, 19; Арвеладзе, 83.

"Будучность": Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Болевич, Миркович (Бойович, 77), Стоилькович, Бакич (Зарубица, 46), Божович (Райкович, 46), Перович, Мийич.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу, 85), Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Громов (Арвеладзе, 80), Будковский.

Предупреждения: Бакич, 23; Мийич, 38; Миркович, 48; Перович, 72; Болевич, 90 - Михайличенко, 23.

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