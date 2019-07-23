23 июля в рамках Rakuten Cup каталонская "Барселона" провела поединок против гранда АПЛ "Челси".

Для "сине-гранатовых" данная встреча открывала предсезонную подготовку команды, в то время, как "аристократы" уже провели три матча, лишь в одном из которых удалось триумфовать.

Уже с первых минут испанцы помчались вперед, однако наткнулись на высокий прессинг лондонского клуба. Команды создавали достаточно много опасных моментов, но до взятия ворот дело не доходило. В некоторых моментах не хватало везения, в иных - подводила реализация.

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Ближе к исходу первого тайма "Челси" все же забило. Жоржиньо после обрезки Бускетса отдал на Абрахама, а 21-летний форвард без проблем обыграл Тер Штегена. Спустя несколько минут Пулишич мог запросто удвоить преимущество "аристократов", но мяч предательски полетел мимо.

После перерыва тренеры команд внесли коррективы в игру, дав возможность проявить себя другим игрокам. Так, на 81-й минуте Баркли сделал менее шатким, прицельным ударом поразив ворота дебютанта "Барселоны" Нето.

Тем не менее испанцы не ушли с поля без забитого мяча. Уже в компенсированное время Малком покатил под удар Ракитичу, который и установил итоговый счет на табло.

"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия) - 1:2

Голы: Ракитич, 90+1 - Абрахам, 34; Баркли, 81.

"Барселона": тер Штеген (Нето, 46), Роберто (Алена, 46), Пике (Тодибо, 46), Умтити (Ленгле, 46), Альба (Жайме, 46), Серхио Бускетс (Ракитич, 46), Ориоль Бускетс (Семеду, 46), Пуиг (де Йонг, 46), Дембеле (Перес, 46), Гризманн (Рафинья, 46), Колладо (Малком, 46).



"Челси": Кепа, Аспиликуэта (Бакайоко, 71), Кристенсен (Томори, 48), Давид Луис (Зума, 46), Эмерсон (Алонсо, 46), Жоржиньо (Дринкуотер, 71), Ковачич (Дзаппакоста, 70), Педро (Батшуайи, 70), Маунт (Баркли, 60), Пулишич (Жиру, 60), Абрахам (Кенеди, 60).

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