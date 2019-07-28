А от у 207-ому окрузі припускають, що одного з учасників перегонів ЦВК взагалі не мала права реєструвати як кандидата. У ЗМІ з'явилась інформація, що Максим Зуєв, від партії "Слуга народу", не жив в Україні останні п'ять років, як цього вимагає закон. Всі подробиці - далі в сюжеті

Виборчий округ 207 в Чернігівській області, попередньо тут перемагає кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв. Та виявляється - брати участь у виборах він не мав права.

Голандія, Туреччина, Тайланд і це ще не весь список країн, де проживав в останні п'ять років Максим Зуєв. Такі дані з інформаційної бази держприкордон служби України. З цього списку видно, що Зуєв з 10 разів виїжджав з України на кілька місяців. А 2016 року він понад 230 днів взагалі був відсутній на території держави, в якій тепер прагне стати народним депутатом.

"Інформація, яка була з відкритих джерел яку він зараз закрив на всіх своїх ресурсах, в інернеті, він мандрував. тобто він займався подорожами і доволі довго просто був за кордоном саме з цією метою. По напрямках вильоту це інформація може бути розкрита, через запити ЦВК, це питання можна з'ясовувати", - говорить Анатолій Попов, адвокат.

Таким чинов 2016 рік не може бути зарахований у необхідні 5 років проживання в Україні, як того вимагає закон. В ЦВК мали б взяти це до уваги та не допустити Зуєва до реєстрації, як це зробили з Анатолієм Шарієм та Андрієм Клюєвим.

"Він не відповідає критерію який висунутий статті 9 закону України Про вибори народних депутатів, а саме він не проживав останніх 5 років постійно на території україни. у нього були виїзди понад 90 днів двічі в 15, 16 році. цю інформацію заяву одного з кандидатів перевіряє ЦВК і ми сподіваємся що вона ретельна перевірить це питання тепер вже. З'ясує дійсно чи він має підстави балотуватися в народні депутати", - говорить Анатолій Попов, адвокат.

Аби відновити справедливість та домогтися законного рішення кандидат в депутати Анатолій Євлахов звернувся до центрвиборчкому. Вимагає скасувати реєстрацію Зуєва. За законом, щойно інформація потрапляє до ЦВК комісія зобов'язана зняти кандидата з виборів. Зробити це можна до офіційного оголошення результатів.