Голый труп популярного блогера нашли в чемодане (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 27 июля, в Москве, в одной из квартир нашли обнаженное тело блогера Екатерины К., которая была дерматологом. Об этом сообщают российские СМИ.
Родители девушки стали переживать, когда Екатерина перестала отвечать на их телефонные звонки. Они попросили арендодателя проверить квартиру. Именно хозяин квартиры в доме на улице Пырьева и обнаружил изрезанное тело девушки в чемодане.
Девушка была студенткой медицинского вуза и вела блог в социальных сетях, в котором рассказывала об учебе и путешествиях. На ее аккаунте в Instagram под именем Кэтти было подписано 80 тысяч человек. Она также работала медиком.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, мотивом убийства могла стать ревность. По данным СМИ, Екатерина была участницей конкурса красоты в Москве, а также получила квалификацию в престижном Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова.
Также сообщается, что перед смертью она разорвала отношения с 32-летним мужчиной и начала встречаться со старшим мужчиной. Она и 52-летний мужчина намеревались совершить поездку в Нидерланды. Последний свой пост она опубликовала из поездки на Корфу 22 июля.
Ранее мы писали о том, как в Херсоне полуголый ребенок сидел на краю крыши.
по теме
У Сирії внаслідок удару російської авіації загинули люди
Ще 45 мирних жителів поранені. Повітряний наліт стався уночі, на півночі країни. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини
У Росії жорстоко вбили активістку, яка підтримувала Україну
У Росії жорстоко вбили активістку, яка виступала за свободу українців-в'язнів Кремля та проти анексії Росією українського Криму
У пассажирского самолета в полете треснуло стекло
У российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в полете треснуло стекло кабины пилотов
В России двух глухонемых украинцев изрезали ножом
В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос
Унесли на носилках: боксер получил страшную травму (фото)
Спортсмена экстренно госпитализировали с жутким диагнозом