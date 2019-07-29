Сестренки Струк жутко больны и нуждаются в помощи [ Редактировать ]
Сестры Дарина и Богдана Струк серьезно больны. Родители девочек обращаются с просьбой о помощи.
В их семье семеро детей и двое из них серьезно больны. У девочек - незавершенный остеогенез ( болезнь слабых костей). Эта болезнь имеет жуткие последствия: ноги и хребет искривились. Врачи говорят, что страшный диагноз может скрутить девочек вдвое, сейчас они передвигаются при помощи костылей.
На лечение деток потребуется 160 тысяч евро.
Номер телефона мамы: Струк Нина Івановна - 0508876207
Номер карты "ПриватБанка" 5168 7573 9426 4784 - Струк Нина Івановна
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