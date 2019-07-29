Маленький Іванко з Києва потребує термінової допомоги

Про допомогу благають батьки маленького Іванка з Києва. Малюкові лише 6 місяців, і в нього спинально-м'язова атрофія. Діти з такою хворобою в Україні рідко доживають до двох років