Клавиатура опасна для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Группа английских ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что на среднестатистической компьютерной клавиатуре находится сотни миллионов бактерий. Об этом пишет mhealth.ru.
Так, микробы вызывают различные заболевания - от диареи и рвоты до кожных заболеваний. Выяснилось, что на клавиатуре содержится в 150 раз больше допустимого объема микроорганизмов.
Главной причиной появления такого большого количества опасных бактерий на поверхности клавиатур ученые называют неаккуратность пользователей персональных компьютеров. Еще одной причиной появления опасных микроорганизмов является отсутствие личной гигиены пользователей.
Ранее сообщалось, что кондиционер опасен для здоровья.
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