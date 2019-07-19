Опытные специалисты провели ряд исследований и выяснили, что есть как временные, так и постоянные противопоказания. Об этом пишет ochkov.net.

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Самыми распространенными противопоказаниями врачи отмечают простуду и другие респираторно-вирусные заболевания, сопровождающиеся повышенной слезоточивостью глаз.

К временным противопоказаниям также относятся воспалительные офтальмологические заболевания, среди которых кератит, блефарит, конъюнктивит и многие другие. В таких случаях врачи рекомендуют временно отказаться от контактных линз.

Отказаться от контактной коррекции зрения стоит и во время принятия противозачаточных таблеток, так как они могут спровоцировать непереносимость оптических изделий слизистыми тканями.

К постоянным противопоказаниям относятся:

Спид;

Эпилепсия;

Туберкулез;

Хронический бронхит;

Бронхиальная астма.

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