Кому нельзя носить линзы [ Редактировать ]
Опытные специалисты провели ряд исследований и выяснили, что есть как временные, так и постоянные противопоказания. Об этом пишет ochkov.net.
Самыми распространенными противопоказаниями врачи отмечают простуду и другие респираторно-вирусные заболевания, сопровождающиеся повышенной слезоточивостью глаз.
К временным противопоказаниям также относятся воспалительные офтальмологические заболевания, среди которых кератит, блефарит, конъюнктивит и многие другие. В таких случаях врачи рекомендуют временно отказаться от контактных линз.
Отказаться от контактной коррекции зрения стоит и во время принятия противозачаточных таблеток, так как они могут спровоцировать непереносимость оптических изделий слизистыми тканями.
К постоянным противопоказаниям относятся:
- Спид;
- Эпилепсия;
- Туберкулез;
- Хронический бронхит;
- Бронхиальная астма.
Ранее мы писали о том, кому нельзя быть донором.
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