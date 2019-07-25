Одноразовая посуда опасная для здоровья - ученые [ Редактировать ]
В современном мире особую популярность набирает одноразовая посуда. Однако, не каждый знает о ее пагубном влиянии на здоровье. Ученые провели ряд исследований и выяснили, что одноразовая посуда очень опасна для обмена веществ.
Также воздействие кислорода и ультрафиолета приводят к тому, что в пластиковой одноразовой посуде начинается процесс образования вредных токсичных соединений. Существуют научно доказанные факты того, что некоторые из этих соединений даже могут стать причиной сбоев на генетическом уровне и спровоцировать возникновение злокачественных опухолей.
Ранее мы писали о том, что кондиционер опасен для здоровья.
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