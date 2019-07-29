Центральная избирательная комиссия Украины признала избранными первых 35 депутатов. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Центризбиркома.

"Во время сегодняшнего заседания, на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 35 ОВО, признав избранными депутатами следующих лиц: Палку И.П. - в ОВО № 22 Констанкевич И.М. - в ОВО № 23 Нестеренко Е.А. - в ОВО № 26 Личман В. - в ОВО № 30 Захарченко В.В. - в ОВО № 31 Каптелова Р.В. - в ОВО № 36, Магомедова М.С. - в ОВО № 45, Солода Ю.В. - в ОВО № 47, Ефимова М.В. - в ОВО № 48, Новинского В.В. - в ОВО № 57, Магера С.В. - в ОВО № 58, Лубинца Д.В. - в ОВО № 60, Герасименко И.Л. - в ОВО № 62, Кицака Б.В. - в ОВО № 63, Петевку В.В. - в ОВО № 72, Поляка В.М. - в ОВО № 73, Касая Г.А. - в ОВО № 74, Соху Р.В. - в ОВО № 75, Налетова Д.А. - в ОВО № 144, Шаповалова Ю.А. - в ОВО № 146, Касая К.И. - в ОВО № 149, Мовчана А.В. - в ОВО № 150, Деркача А.Л. - в ОВО № 159, Гевко В.Л. - в ОВО № 167, Кинзбурскую В.А. - в ОВО № 171, Бакумова А.С. - в ОВО № 173, Пивоварова Е.П. - в ОВО № 175, Микиша Д.С. - в ОВО № 181, Стефанчук Н.А. - в ОВО № 187, Лабазюк С.П. - в ОВО № 188, Яценко А.В. - в ОВО № 200, Перебыйноса М.В. - в ОВО № 212, Дубнова А.В. - в ОВО № 213, Яременко Б.В. - в ОВО № 215, Грищука Р.П. - в ОВО № 222. Соответствующие протоколы ЦИК о результатах выборов подписали все присутствующие на заседании члены Комиссии. В заседании Комиссии объявлен перерыв до 19:30", - говориться в сообщении.

Раньше сообщалось от том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.