Суд арестовал задержанный российский танкер [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. Украинский суд арестовал его. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.
"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.
Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.
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