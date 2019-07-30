В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. Украинский суд арестовал его. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что силовики не обязаны были уведомлять российского консула о следственных действиях на судне.

Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.