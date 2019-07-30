Чихание: о чем говорит примета [ Редактировать ]
Все люди чихают, однако мало кто задумывается, с этим "ритуалом" связанно множество примет. Трактуют их в зависимости от обстоятельств, в которых вы чихаете. Об этом пишет sueveriya.
- Если чихнуть во время еды, то найдешь себе товарища еще до того, как придет время снова садиться за стол. Стоит держать примету в уме, когда будете ужинать в незнакомой компании: вдруг совсем рядом сидит тот, с кем вы станете не разлей вода?
- Однако примета меняет значение в Новый год. Если чихнуть за праздничным столом аккурат под бой курантов, следующие 12 месяцев будут наполнены разнообразными трудностями. Одно хорошо, серьезных бед примета не пророчит: неприятности будут пытаться взять вас не масштабом, а количеством.
- У кого засвербит в носу от банного пара, тот скоро поправит свое материальное положение. И чем громче чих, тем больше денег свалится на человека.
- Если невеста чихнет до венчания, то будет счастлива в браке.
- Если тот же звук рядом с молодыми издаст кот, любовь и благоденствие ждут обоих. Особенно хорошо, когда кот… черный. А говорят, невезучий окрас!
- Чихает тяжелобольной человек? Ему суждено в скором времени встать на ноги. Но заболевание не должно быть связано с простудой, во время которой чихают постоянно.
- Если беременная чихнет на другую женщину так, что ее слюна попадет той на открытый участок кожи, вторая тоже быстро окажется в положении.
- Если слюна попадет на самого чихнувшего человека, вокруг него начнут роиться сплетни. Или же это примета к обновке.
- Плохой знак - чих, сорвавшийся с губ в тот миг, когда говорят об умершем. В этом случае все участники беседы должны по очереди подергать чихнувшего человека за мочки ушей и сказать: "Они в своем, мы в своем". Тогда беды не случится.
А пожелание крепкого здоровья не только проявление вежливости, но и отголосок прежних времен. Наши пращуры-язычники верили: в момент чихания защита человека от нечистых сил ослабевает, поэтому надо поддержать ее добрым словом.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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