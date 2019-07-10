Прыщ на носу: о чем говорит примета [ Редактировать ]
У каждого из нас хотя бы раз в жизни появился прыщик на краешке носа. По этому поводу существует несколько народных примет. О них пишет grimuar.ru.
Самая популярная трактовка этой приметы звучит так: прыщ на кончике носа означает, что человек влюбился.
Другой вариант этого поверья сулит скорое признание в любви и просто удачу в делах. Выдавливать его нельзя, иначе фортуна отвернется от вас.
Примета может иметь различные значения в зависимости от пола человека, у которого вскочил прыщ на носу.
Если для девушки - это влюбленность, то у молодого человека такой прыщ говорит о том, что взаимности в настоящее время точно ждать не стоит.
Отдельные объяснения существуют и для воспалений на крыльях носа. Прыщ на носу слева, как и справа, говорит о том, что у человека есть соперник в любовных делах.
Часто молодые люди задаются вопросом, к чему прыщ на переносице? В народе ответ такой же - к сопернику.
Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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