У каждого из нас хотя бы раз в жизни появился прыщик на краешке носа. По этому поводу существует несколько народных примет. О них пишет grimuar.ru.

Самая популярная трактовка этой приметы звучит так: прыщ на кончике носа означает, что человек влюбился.

Другой вариант этого поверья сулит скорое признание в любви и просто удачу в делах. Выдавливать его нельзя, иначе фортуна отвернется от вас.

Примета может иметь различные значения в зависимости от пола человека, у которого вскочил прыщ на носу.

Читайте также Упасть на кладбище: о чем говорит примета

Если для девушки - это влюбленность, то у молодого человека такой прыщ говорит о том, что взаимности в настоящее время точно ждать не стоит.

Отдельные объяснения существуют и для воспалений на крыльях носа. Прыщ на носу слева, как и справа, говорит о том, что у человека есть соперник в любовных делах.

Часто молодые люди задаются вопросом, к чему прыщ на переносице? В народе ответ такой же - к сопернику.

Ранее мы писали о том, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.