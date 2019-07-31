Во вторник, 30 июля, в Оболонском районе Киева на улице Иорданской, 24 произошел смертельный инцидент. Известно, что прохожие обнаружили мужчину без признаков жизни, передает "Информатор".

По предварительной информации, люди увидели, что на газоне лежит мужчина. Ему стало плохо, а прохожие пытались его спасти, но прибывшие на место врачи констатировали смерть.

Читайте также В Киеве мужчина напал на соседку с ножом

На место вызвали следственно-оперативную группу Оболонского района. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружили.

Личность мужчины установлена. Ему недавно исполнилось 39 лет. Причина смерти и подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца, а также мужчина напал с ножом на компанию.