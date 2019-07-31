В Киеве мужчина напал на соседку с ножом [ Редактировать ]
В Киеве на улице Миропольской, 31 произошло жуткое происшествие. Известно, что мужчина напал на соседку с ножом. Пострадавшую госпитализировали в больницу, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина, который проживает в одной из квартир парадного, пришел в гости. В виду личной неприязни он нанес телесные повреждения женщине - порезал ей шею. Нападавший обвинял ее в смерти близкого человека.
Медики оказали первую помощь и госпитализировали пострадавшую в больницу. На месте преступления был изъят окровавленный кухонный нож, а подозреваемый мужчина задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что под Кировоградом поезд насмерть переехал мужчину, а также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.
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