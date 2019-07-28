В субботу, 27 июля, в Киеве недалеко от улицы Академика Вильямса, 19/14, на озерах случилось происшествие. Известно, что на двоих девушек и двоих парней напал мужчина. Инцидент обошелся без пострадавших, передает "Информатор".

По предварительной информации, компания людей сидела за столом. Изначально нападавший просил людей угостить их едой. Во время разговора он просил подержать его бутылку пива и всячески провоцировать конфликт. Когда мужчина получил отказ, то компания людей увидела, как он из кармана достает нож и открывает его.

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В этот момент парни и девушки отбежали от стола и начали звать на помощь. Небезразличные люди подошли и стали разговаривать с мужчиной, чтобы он не уходил. В это время вызвали полицию.

По прибытию патрульные досмотрели нападавшего и в кармане нашли нож. Также у него была порезана рука. Данную травму он получил при открытии ножа. В целях безопасности на мужчину надели наручники. Он вел себя вызывающе и утверждал, что он ничего не делал.

На месте работали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Квалификация действий задержанного выясняется.

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