В среду, 31 июля, в Киеве на улице Полесской, 28 случилось происшествие. Известно, что женщина нашла труп мужчины, на руке которого был кровавый порез, передает "Информатор".

Отмечается, что женщина немедленно вызвала правоохранителей.

По предварительной информации, мужчине на вид 35-40 лет. Он долгое время болел и почти не мог ходить.

Как выяснилось, порез случайно нанес себе сам погибший около четырех дней назад. На вызов приехали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы умер мужчина, а также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.