В среду, 31 июля, в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошло происшествие. Известно, что таксист вывез девушку в лес и изнасиловал ее. После совершенного водитель скрылся, передает "Информатор".

По предварительной информации, девушка словила попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую.

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Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на счет мужчины и после этого уехал. Подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина изрезал людей в подвале, а также ревнивый муж убил жену заточкой.