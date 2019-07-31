В Киеве таксист изнасиловал девушку в лесу [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу произошло происшествие. Известно, что таксист вывез девушку в лес и изнасиловал ее. После совершенного водитель скрылся, передает "Информатор".
По предварительной информации, девушка словила попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую.
Также насильник заставил ее перевести деньги с карты на счет мужчины и после этого уехал. Подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина изрезал людей в подвале, а также ревнивый муж убил жену заточкой.
по теме
В Киеве мужчина напал на соседку с ножом
В виду личной неприязни он нанес телесные повреждения женщине - порезал ей шею
В Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца
По предварительной информации, утром мужчина пришел после вечеринки в дом, где он проживает с отцом и матерью
В Украине резко ухудшится погода
Погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях
В Киеве пьяный прокурор рассекал по городу
В Киеве патрульные остановили автомобиль, за рулем которого был сотрудник прокуратуры с признаками алкогольного опьянения
В Киеве таксист "слетел" с дороги и врезался в столб
В воскресенье, 28 июля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП