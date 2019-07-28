Масова фальсифікація виборів та підкуп членів комісії на Донеччині: "Опозиційна платформа - За життя" поперджує членів ОВК 49-го виборчого округу про кримінальну відповідальність

В політсилі заявили, вже звернулись до правоохоронних органів. Адже члени ОВК порушили закон. І це ставить під загрозу встановлення результатів голосування по всьому округу