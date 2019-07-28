Девушки против парней: в центре Николаева подростки устроили драку (видео) [ Редактировать ]
В центре Николаева, "отдыхавшие" всю ночь, подростки устроили масштабную драку.
Ранним утром в субботу, 27 июля, возле бара "Империал" в центре Николаева произошла драка, в которой принимали участие как парни, так и девушки. А начался пьяный конфликт из-за того, что одна из девушек обняла парня подруги.
Завершающий этап драки, когда на место уже прибыла полиция, сняли на видео очевидцы.
Ранее мы писали о том, как в Херсоне автомобиль сбил стаю собак на пешеходном переходе.
по теме
Масова фальсифікація виборів та підкуп членів комісії на Донеччині: "Опозиційна платформа - За життя" поперджує членів ОВК 49-го виборчого округу про кримінальну відповідальність
В політсилі заявили, вже звернулись до правоохоронних органів. Адже члени ОВК порушили закон. І це ставить під загрозу встановлення результатів голосування по всьому округу
На скандальному 64-му виборчому окрузі у Коростені зафіксували порушення підрахунку голосів
Прозору картину виборів псує низка проблемних дільниць. Там зафіксували порушення і під час голосування, і під час підрахунку
Представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства на Харківщині
Підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів
Дострокові вибори: Верховний суд України скасував повторне жеребкування
Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування
Комітет ОБСЄ схвалив проект проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
У документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів - Росії