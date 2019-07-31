В августе 2019 новолуние впервые наступит 1 августа. Это время выпадает на финал ретроградного Меркурия.

Новолуние в августе произойдет дважды - 1 августа и 30 августа. Это время считается периодом обновления энергетики человека, во время которого можно ставить новые цели и строить планы.

Новолуние 1 августа: Луна во Льве

Это одна из фаз Луны, когда Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной. В это время мы видим на небе полумесяц. В этот период астрологи рекомендуют выходить из зоны комфорта, приступать к реализации планов и желаний, совершать яркие поступки. Новолуние выпадает на первый день августа, а значит, эти сутки будут заряжены на удачу. К тому же, Луна будет в созвездии Льва, а этот смелый и оптимистичный знак всегда дарит удачу.

Новолуние 1 августа: что нужно сделать

В это время удача будет сопутствовать в таких начинаниях, как:

спортивные состязания;

творческие конкурсы;

новые идеи и планы;

вечеринки и корпоративы;

деловые переговоры;

начало диеты.

Новолуние: что нельзя делать

В день новолуния 1 августа 2019 года нельзя:

начинать ссоры и конфликты;

увольняться с работы;

стричься;

делать операции;

брать и давать деньги в долг.

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