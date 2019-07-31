Новолуние 1 августа: приметы и запреты [ Редактировать ]
В августе 2019 новолуние впервые наступит 1 августа. Это время выпадает на финал ретроградного Меркурия.
Новолуние в августе произойдет дважды - 1 августа и 30 августа. Это время считается периодом обновления энергетики человека, во время которого можно ставить новые цели и строить планы.
Новолуние 1 августа: Луна во Льве
Это одна из фаз Луны, когда Луна обращена к Земле своей неосвещенной стороной. В это время мы видим на небе полумесяц. В этот период астрологи рекомендуют выходить из зоны комфорта, приступать к реализации планов и желаний, совершать яркие поступки. Новолуние выпадает на первый день августа, а значит, эти сутки будут заряжены на удачу. К тому же, Луна будет в созвездии Льва, а этот смелый и оптимистичный знак всегда дарит удачу.
Новолуние 1 августа: что нужно сделать
В это время удача будет сопутствовать в таких начинаниях, как:
- спортивные состязания;
- творческие конкурсы;
- новые идеи и планы;
- вечеринки и корпоративы;
- деловые переговоры;
- начало диеты.
Новолуние: что нельзя делать
- В день новолуния 1 августа 2019 года нельзя:
- начинать ссоры и конфликты;
- увольняться с работы;
- стричься;
- делать операции;
- брать и давать деньги в долг.
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