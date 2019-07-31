В "Оппозиционной платформе" назвали команду Зеленского "слугами МВФ" [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила против планов "Зе-команды" распродать ключевые государственные предприятия и снять мораторий на продажу земли. Соответствующее заявление политсила разместила на своем сайте.
Как сказано в заявлении, в интервью агентству "Bloomberg" представители Офиса президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, а также распродать государственные банки и крупнейшие предприятия. В их списке значатся "Укрзализныця" и "Укрпочта". По мнению ОПЗЖ, такие планы указывают на то, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны с молотка.
"Такие заявления представителей "Зе-команды" полностью оправдывают наихудшие прогнозы: они только называют себя слугами народа, но в реальности обслуживают внешних кредиторов во главе с МВФ", - заявляют в "Оппоплатформе".
По мнению оппозиции, "Зе-власть" "начала отрабатывать внешний заказ" на распродажу украинских активов, уничтожение отечественного производителя и распродажу земли. И это можно расценивать как предательство национальных интересов.
ОПЗЖ выступила против планов приватизации системообразующих государственных предприятий и банков, а также открытия рынка земли. По мнению партии, вопрос о продаже земли следует вынести на общенациональный референдум.
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