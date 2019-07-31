198 Окружком у Смілі ще й досі не подав протоколів до ЦВК. Хто там лідирує і чому суперники засипають суди скаргами - розкажуть наші кореспонденти.

Ось так вже другий день 198 обласна виборча комісія перераховує голоси на 15 дільницях. Київський апеляційний суд зобов'язав ЦВК перерахувати голоси до 16 години 1 серпня. Та попри це тут заледве справилися на 5-ти дільницях - скрізь помилки.

"Члену дільничної видано протокол, де зазначено кількість виборців 200 з чимось, а нам подано 500 з чимось протокол. Оскільки кандидат вважає, що протокол неналежним чином був оформлений і містить недостовірні відомості - ми змушені встановити, яке там реальне".

Три дні від початку підрахунку голосів окружком засипають подібними скаргами двоє з кандидатів, вказуючи на помилки, постійно наполягають на перерахунку голосів. Голова цієї дільниці виправдовуються, мовляв, цифри в протоколах переплутали через втому.

"Просто не в ту графу поставили цифри і все. Розумієте, просто поміняли цифри, неправильно написали", - стверджує Валентина Бадрак, голова ДВК.

І подібних помилок на дільницях, де перераховують голоси, безліч. Попри це голова окружкому у залі частіше відсутній, ніж присутній. Його вдається впіймати лише випадково на вулиці. Він каже, до вказаного ЦВК строку комісія навряд чи впорається з перерахунком. А зважаючи на кількість помилок, він би хоч зараз скасував результати виборів на окрузі.

"Є підстави задуматись, чому такі помилки і як ви кажете, як в точечку - оп і є… Ніхто ж не б'є "в молоко", от прямо в десятку. Я думаю, що підстави є і це повинно приймати ЦВК", - наголосив Павло Смоліков, голова ОВК 198.

А от в комітеті виборців України з думкою голови 198 ОВК не згодні. Там вважають, що члени дільниць припустили суто технічні помилки, які на результати волевиявлення аж ніяк не впливають. А от те, що на окрузі затягують процес - це в КВУ вважають підозрілим.

"Була спроба окружної виборчої комісії викликати представника ЦВК для надання організаційно-правової та методичної допомоги цій окружній виборчій комісії. Тобто, ОВК мала намір показати, що вона сама не справляється. Якщо визнати бездіяльність цієї комісії, то ЦВК може за такими ознаками і розформувати цю комісію", - наголосив Микола Нілов, заступник керівника Київської міської організації КВУ.

Не задоволений темпами перерахунку і лідер перегонів Сергій Рудик. Він це називає відвертим і неприхованим саботажем з боку окружкому.

"Якщо вони так будуть працювати станом на завтрашні 16 годин, максимум, що вони можуть вийти - приблизно, 8 - максимум - 9 дільниць. Вони показують 20 актів дрібних порушень, які не впливають на результати виборів. І намагаються суспільству дати історію про те, що масові порушення - це класика їхнього не розуміння ситуації. Ми розуміємо, що задача номер один - відтягти рішення, задача номер Б - закидати судами, судовими позовами, і В, самий гірший сценарій - пошкодження бюлетенів", - підкреслив Сергій Рудик, кандидат в народні депутати України.

Аби запобігти силовому сценарію, в окружкомі цілодобово чергують десятки правоохоронців.