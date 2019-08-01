День подруги: поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, отмечают Международный день подруги. Без друзей жизнь была бы скучной и пресной. Поэтому, поздравьте свою подружку и скажите теплые слова. А мы собрали для вас несколько вариантов поздравлений.
Если б не было друзей,
Жизнь была бы пресной,
Нам с подругой хорошо,
Очень интересно,
В день друзей желаю ей
Быть всегда прекрасной,
Ей я очень дорожу
И считаю классной!
С Международным днем дружбы, подруга! Желаю тебе здоровья и радости каждого дня, удачи и вдохновения. Знай, я всегда рядом. И, какая бы погода не была за окном, что бы ни творилось в этом мире, наша дружба крепка и надежна. Я люблю тебя, подруга, и хочу, чтобы ты всегда была счастлива!
***
За эти годы, веришь, как сестра
Ты стала мне. И в этот день прекрасный
Желаю я, чтоб дружба навсегда
Такой же светлой оставалась, ясной.
Дороже друга в мире не найдешь.
Ты рядом и всегда меня поддержишь.
Ты выслушаешь и всегда поймешь,
Утрешь все слезы, радостью утешишь.
Спасибо миру, у меня есть ты,
И дружба наша крепнет с каждым годом!
Пусть наши исполняются мечты
И стрелки счастья не меняют хода!
Подружка, я поздравляю тебя с Международным днем дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное - счастливой, подружка.
***
Нас дружба, милая, связала,
Проверена она уже,
Нередко жизнь с тобой кружила
Нас в своем бурном вираже.
В день дружбы я скажу спасибо
За понимание и совет,
Хочу, чтоб ты со мной дружила
Немало славных, долгих лет.
С Днем дружбы, милая подруга,
Тебя сердечно поздравляю,
Беречь тепло и понимание
Меж нами я всегда желаю.
Ты мне опора и поддержка,
Ты мне, как славная сестра,
Тебе желаю позитива,
Большого счастья и тепла.
Пускай сбываются желания,
Везет тебе пускай во всем,
А я всегда, подружка, рядом,
Помочь могу своим плечом.
***
Дружба - главное богатство,
Ты - мой главный миллион.
Никогда б не расставаться,
В сердце ты всегда моем.
Сколько радостных моментов
Вместе пережили мы!
Пусть нам капают проценты
Счастья, света, доброты.
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