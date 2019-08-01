В четверг, 1 августа, отмечают Международный день подруги. Без друзей жизнь была бы скучной и пресной. Поэтому, поздравьте свою подружку и скажите теплые слова. А мы собрали для вас несколько вариантов поздравлений.

Если б не было друзей,

Жизнь была бы пресной,

Нам с подругой хорошо,

Очень интересно,

В день друзей желаю ей

Быть всегда прекрасной,

Ей я очень дорожу

И считаю классной!

С Международным днем дружбы, подруга! Желаю тебе здоровья и радости каждого дня, удачи и вдохновения. Знай, я всегда рядом. И, какая бы погода не была за окном, что бы ни творилось в этом мире, наша дружба крепка и надежна. Я люблю тебя, подруга, и хочу, чтобы ты всегда была счастлива!

***

За эти годы, веришь, как сестра

Ты стала мне. И в этот день прекрасный

Желаю я, чтоб дружба навсегда

Такой же светлой оставалась, ясной.



Дороже друга в мире не найдешь.

Ты рядом и всегда меня поддержишь.

Ты выслушаешь и всегда поймешь,

Утрешь все слезы, радостью утешишь.



Спасибо миру, у меня есть ты,

И дружба наша крепнет с каждым годом!

Пусть наши исполняются мечты

И стрелки счастья не меняют хода!

Подружка, я поздравляю тебя с Международным днем дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновленной, а, главное - счастливой, подружка.

***

Нас дружба, милая, связала,

Проверена она уже,

Нередко жизнь с тобой кружила

Нас в своем бурном вираже.



В день дружбы я скажу спасибо

За понимание и совет,

Хочу, чтоб ты со мной дружила

Немало славных, долгих лет.

С Днем дружбы, милая подруга,

Тебя сердечно поздравляю,

Беречь тепло и понимание

Меж нами я всегда желаю.



Ты мне опора и поддержка,

Ты мне, как славная сестра,

Тебе желаю позитива,

Большого счастья и тепла.



Пускай сбываются желания,

Везет тебе пускай во всем,

А я всегда, подружка, рядом,

Помочь могу своим плечом.

***

Дружба - главное богатство,

Ты - мой главный миллион.

Никогда б не расставаться,

В сердце ты всегда моем.



Сколько радостных моментов

Вместе пережили мы!

Пусть нам капают проценты

Счастья, света, доброты.

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