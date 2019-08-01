Досрочные выборы: в ЦИК назвали дату подведения итогов [ Редактировать ]
В четверг председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду должны установить до 5 августа. Об этом во время брифинга в четверг, 1 августа заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает "Укринформ".
"Именно до 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа. Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам", - отметила Слипачук.
Отмечается, что по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 134 народных депутатов.
Как известно, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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