В четверг председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду должны установить до 5 августа. Об этом во время брифинга в четверг, 1 августа заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает "Укринформ".

"Именно до 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа. Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам", - отметила Слипачук.

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Отмечается, что по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 134 народных депутатов.

Как известно, 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.