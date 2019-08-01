Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела серед правоохоронців

Прокуратура Криму відкрила провадження щодо суддів Верховного суду - через колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.

Понад пів року тому Верховний суд скасував постанову парламенту про звільнення Чорнобука. Нібито через те, що голосів у Раді насправді було недостатньо.

Тепер у прокуратурі стверджують, що встановили всіх депутатів, які голосували за звільнення Чорнобука. Нагадаю, Валерія Чорнобука підозрюють у державній зраді. Майже рік тому його арештували, проте цьогоріч у червні - звільнили з-під варти.