Прокуратура Криму відкрила провадження проти суддів Верховного суду [ Редактировать ]
Прокуратура Криму відкрила провадження щодо суддів Верховного суду - через колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела серед правоохоронців.
Понад пів року тому Верховний суд скасував постанову парламенту про звільнення Чорнобука. Нібито через те, що голосів у Раді насправді було недостатньо.
Тепер у прокуратурі стверджують, що встановили всіх депутатів, які голосували за звільнення Чорнобука. Нагадаю, Валерія Чорнобука підозрюють у державній зраді. Майже рік тому його арештували, проте цьогоріч у червні - звільнили з-під варти.
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